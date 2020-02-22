Ливан сократит число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус

Ливанское правительство заявило о намерении сократить количество авиарейсов в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу премьер-министр Ливана Хассан Дияб возглавил экстренное заседание правительства по недопущению распространения вируса COVID-19 после подтверждения в пятницу первого случая заражения гражданки Ливана, прибывшей на родину рейсом из Ирана.

"На собрании обсуждалась тема коронавируса. Введены беспрецедентные меры в международном аэропорту имени Рафика Харири и на всех пограничных переходах. Сокращено количество рейсов из стран и в страны, где выявлен вирус", - сообщает агентство.

Также правительством принято решение подготовить и обеспечить всем необходимым государственные больницы в каждой провинции для оперативного приема зараженных граждан при необходимости.

Помимо этого, ливанское руководство издало запрет на экспорт медицинских масок и готовит ряд мер, чтобы исключить спекуляцию ими со стороны поставщиков и предпринимателей.