Saudi Aramco начнет разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнет разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 56,6 млрд куб. м. Об этом сообщается в заявлении, распространенном компанией в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир Отман аль-Румайян... отметил, что, как ожидается, разработка [месторождения] Джафура укрепит позиции компании в глобальном энергетическом секторе и поможет ей... стать ведущей комплексной энергетической и химической компанией в мире", - говорится в заявлении.
В пресс-релизе отмечается, что Saudi Aramco приступит к разработке в 2024 году. Компания ожидает, что к 2036 году объем добычи газа на месторождении достигнет около 62 млн куб. м в день.
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