ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

"Подобные шаги могут нанести большой урон урегулированию на основе сосуществования двух государств", - говорится в опубликованном в субботу документе.

В минувший четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.

Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.

В этой связи в ЕС отметили, что строительство поселений нарушает географическое единство палестинских территорий между Иерусалимом и Вифлеемом, изолирует проживающее там палестинские общины. В Брюсселе также напомнили, что в соответствии с международным правом, поселения являются незаконными и ЕС не признает какие-либо изменения границ, существовавших до 1967 года, если это не будет результатом договоренности двух сторон конфликта. "Призываем Израиль пересмотреть эти планы", - говорится в заявлении.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.