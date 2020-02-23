Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса

Иорданские власти запретили въезд в королевство из Южной Кореи, Китая и Ирана всем гражданам, за исключением своих подданных, в связи с распространением коронавируса в этих странах, заявил в воскресенье министр информации Иордании Амжад Азалия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство приняло решение запретить въезд всем, за исключением иорданцев, прибывающих из Ирана и Южной Кореи в королевство. Вдобавок к этому, прибывающим из Китая - источника болезни. Это в рамках превентивных временных мер", - говорится в заявлении Азалии, которое опубликовало иорданское агентство Petra.

По словам министра информации, прибывающие из упомянутых стран подданные Иордании должны будут находиться в карантине на протяжении двух недель.

"Правительство также распорядилось ужесточить меры контроля на всех пограничных переходах, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения", - добавил Азалия.