В Бахрейне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне. Об этом сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации минздрава королевства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана.
Он, а также все, кто контактировал с зараженным, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме.
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