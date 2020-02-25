Гражданам Ирака запретили путешествовать в Иран

Посольство Иран в Багдаде объявило, что поездки иракских граждан в Иран запрещены до 6 марта, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В заявлении посольства Ирана в Багдаде говорится, что из-за важности общественного здравоохранения и необходимости защищать и охранять здоровье иракским гражданам будет запрещено ездить в Исламскую Республику Иран до 6 марта.

Иракские чиновники здравоохранения объявили о случае коронавирусной инфекции в городе Наджаф.

Ранее Ирак закрыл пункты пересечения границы с Исламской Республикой Иран после распространения коронавируса в прошлый четверг.