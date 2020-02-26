Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром

Генеральное управление гражданской авиации Кувейта объявило во вторник о приостановке полетов в Японию и Сингапур и из этих стран с целью предотвратить распространение коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все полеты в Японию и Сингапур приостанавливаются в настоящее время в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления случаев заболевания новым типом коронавируса", - отметило управление в своем сообщении в социальной сети Twitter.

При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на жительство в Кувейте и находились в Японии и Сингапуре в течение последних двух недель, не смогут сейчас вернуться в эмират. Кувейтские же подданные после возвращения на родину будут помещаться в карантин.

Ранее авиауправление Кувейта приняло аналогичное решение в отношении Ирака. Министерство здравоохранения эмирата сформировало специальную комиссию по противодействию распространению коронавируса во главе с министром.