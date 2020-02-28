ОАЭ временно прекратили морское пассажирское сообщение с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты в четверг приостановили перевозку пассажиров на кораблях в Иран и обратно, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном эмиратским агентством WAM сообщении Федерального управления морским и наземным транспортом.

"ОАЭ приостанавливают до дальнейшего уведомления перевозку пассажиров на кораблях, курсирующих между Эмиратами и Ираном, в рамках превентивных мер, которые предпринимает государство для противодействия распространению коронавируса", - отмечается в сообщении.

Ранее Эмираты приостановили полеты в Иран. До настоящего момента власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания коронавирусом, при этом трех человек удалось полностью вылечить.