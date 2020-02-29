В ОАЭ приостановят работу школ и детсадов из-за коронавируса

Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают работу школ и детских садов, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, об этом в субботу заявил министр образования этой страны Хусейн аль-Хамади, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Приостановить работу детских садов в государстве, начиная с первого марта… Приостановить школьную деятельность в эмиратах страны до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер министерства", - говорится в заявлении главы ведомства в Twitter.

До настоящего момента власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания коронавирусом, при этом трех человек удалось полностью вылечить.

Ранее власти ОАЭ отменили два последних этапа многодневной велогонки "Тур ОАЭ" из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек