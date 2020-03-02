Египет объявил об обнаружении нового коронавируса у иностранного гражданина

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило в понедельник об обнаружении случая заражения новым коронавирусом у иностранного гражданина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Положительный результат дал тест на вирус COVID-19, взятый у находящегося в стране иностранного гражданина, - говорится в заявлении ведомства, которое приводит издание Al Youm Al Sabea. - Заболевший направлен на карантин, ему оказывается необходимая медицинская помощь".

Это второй случай заражения новым коронавирусом в Египте. Первый был выявлен 14 февраля у гражданина Китая, у которого, как тогда заявлял Минздрав, был обнаружен вирус без симптомов заболевания. После проведения 14-дневнего карантина и подтвержденных отрицательных тестов китаец вышел из карантина.

Заявление Минздрава прозвучало на фоне ряда ограничительных мер, которые в воскресенье ввели некоторые арабские страны в отношении въезжающих из Египта. Так, Катар ввел временные ограничения на въезд на свою территорию всех, кто приезжает из Египта через промежуточные пункты, Кувейт объявил о введении усиленного контроля на границе за въезжающими из Египта и Сирии в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, в последние дни появилась информация о выявлении случаев заражения у людей, побывавших в Египте. Во Франции один из очагов заболевания на территории страны установлен на востоке государства недалеко от города Анси. Там зафиксировано девять случаев заражения вирусом, который, как сообщается, попал туда с людьми, вернувшимися из путешествия в Египет. В субботу стало известно, что в Канаде выявлен один случай заражения новым коронавирусом у человека, также вернувшегося в конце февраля с отдыха в Египте. Между тем египетские власти до последнего продолжали настаивать на том, что в стране новых случаев заражения нет.