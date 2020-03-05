ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

ОПЕК предлагает дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на второй квартал на 1,5 миллиона баррелей в день, страны не-ОПЕК при этом должны решить, согласны ли они сократить добычу на 500 тысяч баррелей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы решили принять рекомендацию на встрече завтра странам ОПЕК и не-ОПЕК - дополнительное сокращение на 1,5 миллиона баррелей на второй квартал 2020 года", - сказал он.

"Теперь дело за странами не-ОПЕК согласиться на сокращение на дополнительные 0,5 миллиона баррелей ", - также сообщил Зангане.