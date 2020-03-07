Двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

Власти Саудовской Аравии задержали предыдущего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа и брата короля принца Ахмеда по подозрению в госизмене, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам источников, задержание произошло утром в пятницу. Охрана королевского двора в масках пришла к домам двух подозреваемых и взяла их под стражу, после чего в их домах был проведен обыск.

Как отметили собеседники издания, теперь им может грозить пожизненное заключение или казнь. Дополнительная информация об их предполагаемом преступлении не сообщается.