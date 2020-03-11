Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ливане, общее число заразившихся возросло до 59 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, новые случаи были подтверждены в среду в двух больницах в Бейруте - по четыре в каждой.

Во вторник сообщалось о первом случае смерти гражданина Ливана, заразившегося коронавирусом. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции для предотвращения вспышки коронавируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях. На сухопутных границах дежурят группы специалистов, которые проверяют всех прибывающих в Ливан граждан.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.