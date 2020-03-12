Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

Американская база в Ираке подверглась ракетному удару.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель коалиции Майлз Кэггинс.

В результате атаки погибли двое американских военнослужащих и один британский. Кроме того, еще 12 бойцов коалиции получили ранения.

Кэггинс сообщил, что в сторону базы "Кэмп-Тадж" были запущены около 15 небольших ракет.