Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Американская база в Ираке подверглась ракетному удару.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель коалиции Майлз Кэггинс.
В результате атаки погибли двое американских военнослужащих и один британский. Кроме того, еще 12 бойцов коалиции получили ранения.
Кэггинс сообщил, что в сторону базы "Кэмп-Тадж" были запущены около 15 небольших ракет.
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