Саудовская Аравия увеличит поставки нефти по сниженным ценам на НПЗ в Индии

Компания Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Индии по сниженным ценам с апреля. Об этом в четверг со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нефтяная компания приняла такое решение после соответствующих запросов с индийской стороны.

Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла $35 за баррель.