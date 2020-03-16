Катар приостановит полеты в Доху на две недели из-за коронавируса

Катар с вечера среды, 18 марта, приостанавливает на две недели полеты в страну с возможностью продления этого срока, за исключением грузоперевозок и транзитных рейсов, говорится в распоряжении правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все полеты в Доху приостанавливаются с вечера среды, 18 марта, на 14 дней с возможностью продления, за исключением грузоперевозок и транзитных рейсов", - говорится в распоряжении по итогам заседания комитета по противодействию распространению коронавируса во главе с эмиром Катара.

Кроме того, власти Катара прекращают работу всего общественного транспорта - метро и автобусов, начиная с 22.00 воскресенья (совпадает с московским). Пожилым работающим людям старше 55 лет, беременным женщинам и тем, кто страдают от хронических болезней - диабета, гипертонии, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с почками, разрешено работать из дома.

В воскресенье власти Катара объявили, что число заболевших новым коронавирусом на территории страны увеличилось до 401. Это самый высокий показатель среди стран арабского мира, при этом территория Катара и его население одни из самых маленьких в мире.

Эмир Катара в своем Twitter потребовал от всех относиться с ответственностью к сложившейся ситуации и следовать всем указаниям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.