В еще одной стране зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи сообщил в воскресенье о первом случае заражения коронавирусом в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Сирии инфицирован первый пациент с диагнозом коронавируса", - заявил министр, слова которого приводит агентство SANA.