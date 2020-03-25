В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил во вторник Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в сообщении центра не приводятся подробности о первом пациенте, однако, по сведениям агентства, инфицированный находится в одной из столичных больниц.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.