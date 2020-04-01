В Омане умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер во вторник в Омане. Об этом сообщило Информационное агентство Омана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет о 72-летнем подданном страны.

По информации агентства, в Омане зафиксировано 192 случая заражения коронавирусной инфекцией.