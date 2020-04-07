Саудовская Аравия ввела полный комендантский час в некоторых регионах, включая столицу

Саудовская Аравия ввела с понедельника 24-часовой комендантский час в ряде регионов страны, включая столицу Эр-Рияд. Об этом заявило МВД королевства, передает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полный комендантский "вступает в действие немедленно и до последующего уведомления" в городах Даммам, Дахран, Джидда, Табук, Эль-Хуфуф и Эр-Рияд, а также провинциях Джидда, Таиф, Эль-Катиф и Эль-Хубар. Меры, как отмечается, приняты в целях противодействия распространению коронавируса. Жителям будет разрешено выходить только в аптеки и продуктовые магазины, расположенные рядом с домом, с 6 утра и до 3 часов дня. Ограничения не затрагивают людей, занятых в жизненно важных отраслях экономики.

Ранее ограничения касались только Мекки и Медины, а также некоторых населенных пунктов, которые были изолированы после выявления там случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава королевства, общее число заразившихся достигло 2 605 после выявления 83 новых случаев заражения. Умерли 38 человек.