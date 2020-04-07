Кабмин Саудовской Аравии рассчитывает заключить справедливое соглашение на встрече ОПЕК+
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Помилованный осужденный: Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость
Азай Гулиев: Распоряжение о помиловании Президента Ильхама Алиева является проявлением заботы о гражданах
В Азербайджане единовременная выплата будет перечислена лицам, получившим статус безработного и после первого апреля
Сотрудники Астаринского таможенного поста оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям (ВИДЕО)
Вугар Искендеров: Помилование заключенных является значимым событием с точки зрения общественной солидарности
Народная артистка Егяна Ахундова: Азербайджанцы – сильный, волевой народ, и из этой ситуации мы выйдем достойно
Бахруз Гулиев: Оперативный запуск производства медицинских масок в Азербайджане показывает, что государство готово к любым нештатным ситуациям
Сиявуш Новрузов: Очередное помилование главой государства ряда осужденных - пример социальной справедливости и гуманизма
Нагиф Гамзаев: Распоряжение Президента о помиловании является еще одним подтверждением гуманной политики государства
Китайские фонды «Джек Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь (ФОТО)