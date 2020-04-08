Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля

Арабские страны 8 апреля 2020 09:46 (UTC+04:00)
Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля

Американские сенаторы в субботу 11 апреля обсудят стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, речь идет о сенаторах-республиканцах Кевине Крамере и Дэне Салливане, которые ранее предлагали приостановить военную помощь США Саудовской Аравии, если Эр-Рияд откажется сокращать добычу нефти.

Как отметил источник агентства, переговоры пройдут в дистанционном режиме. При этом источник не предоставил сведений о том, какие именно вопросы будут подниматься при обсуждении.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. А 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране отменен военный парад
В Иране отменен военный парад
Макрон заявил о готовности Франции продолжать гуманитарное сотрудничество с Ираном
Макрон заявил о готовности Франции продолжать гуманитарное сотрудничество с Ираном
У председателя иранского парламента выявлен коронавирус
У председателя иранского парламента выявлен коронавирус
Loading Bars
Лента новостей
Рахиб Мамедов: Объединившись, мы сможем пресечь распространение коронавируса (ВИДЕО) Общество 10:20
Таир Рзаев: Если не соблюдать карантин, устранить угрозу коронавируса будет еще сложнее Политика 10:19
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:08
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 534 Узбекистан 10:07
Нефть дорожает перед встречей ОПЕК+ Энергетика 09:54
Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧС Другие страны 09:48
Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля Арабские страны 09:46
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Более 40 компаний Японии с февраля объявили о банкротстве из-за коронавируса Другие страны 09:44
Число заразившихся коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 09:30
Курс маната по отношению к мировым валютам на 8 апреля Финансы 09:27
Звезда сериала "Деффчонки" заразилась коронавирусом Социум 09:24
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие привлечёт услуги по монтажу оборудования Тендеры 09:20
Касильяс заявил, что хотел бы вернуться в "Реал" Спорт 09:01
Рост числа инфицированных коронавирусом в Австралии снизился до рекордных 2% в день Другие страны 08:55
Назарбаев считает, что пандемия коронавируса меняет формат межгосударственных отношений Казахстан 08:49
Впервые в истории журнал Vogue выйдет с пустой обложкой Европа 08:41
Рекордсмен клуба "Тоттенхэм" Гривз попал в больницу Спорт 08:36
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 704 Казахстан 08:11
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране Финансы 08:00
Появилась вакансия путешественника с зарплатой 2500 долларов в неделю В мире 07:50
«Реал» не намерен возвращать Роналду Спорт 07:39
Starbucks приостановит работу в семи префектурах Японии из-за режима ЧС Другие страны 07:28
Mercedes F1 откроет доступ к чертежам разработанных ею аппаратов ИВЛ В мире 07:07
Китай выделил Кубе более $200 тыс. для борьбы с коронавирусом Другие страны 06:50
СМИ: певец Джон Прайн умер от осложнений коронавируса США 06:31
В Антигуа и Барбуде зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом Другие страны 06:16
Amazon наймет 100 тыс. человек на склады и приостановит побочную доставку США 05:58
Трамп не стал отвечать на вопрос журналиста, не знавшего цены на нефть США 05:42
Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом США 05:26
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. в сутки США 05:03
За сутки в Китае от коронавируса умерли два человека Другие страны 04:41
Президент «Тоттенхэма» отправит сотрудников клуба работать к себе домой Спорт 04:25
Раскрыта великая загадка Солнечной системы В мире 04:11
Нью-Йорк обновил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки США 03:31
Франции пообещали сильнейший кризис со времен Второй мировой войны Европа 03:14
Глава Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с пандемией В мире 02:58
Трамп спрогнозировал развитие ситуации с пандемией в США США 02:36
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ США 02:12
Парагвайский суд отправил Роналдиньо под домашний арест В мире 02:11
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса В мире 01:47
Ибрагимович решил продолжить карьеру Спорт 01:29
Трамп припомнил ВОЗ рекомендацию не закрывать границу от Китая США 01:16
Глава Пентагона назначил новым и.о. министра ВМС США Джеймса Макферсона США 00:54
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 1,4 миллиона В мире 00:40
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 520 Узбекистан 00:39
Минфин США запросил дополнительно $250 млрд на поддержку малого бизнеса США 00:25
В Израиле сообщили, что тест Нетаньяху на коронавирус отрицательный Израиль 00:11
Муса Гулиев: В нашей стране есть лаборатории, которые имеют широкие возможности для тестирования на коронавирус Политика 7 апреля 23:53
Саудовская Аравия заявила о сохранении приверженности интересам стабильного рынка нефти Арабские страны 7 апреля 23:49
Хикмет Бабаоглу: Мнения высказанные маргинальной группой под названием "Национальный совет" являются политически аморальными Политика 7 апреля 23:43
Порядка 100 бортпроводников American Airlines заражены коронавирусом США 7 апреля 23:37
Китайские власти разрешили выезд из Уханя Другие страны 7 апреля 23:18
У меня не было надежды, что я проживу еще 8 лет - помилованный осужденный Общество 7 апреля 23:13
Помилованный осужденный: Распоряжение Президента o помиловании принесло мне и моей семье настоящую радость Общество 7 апреля 23:07
Объявлены дни регистрации для обращения безработных в электронном порядке Общество 7 апреля 23:03
Пентагон мобилизовал сотни медиков-резервистов для борьбы с COVID-19 в Нью-Йорке США 7 апреля 22:56
В условиях борьбы с коронавирусом продлен срок инвалидности Общество 7 апреля 22:46
Гран-при "Формулы-1" в Канаде перенесен из-за пандемии коронавируса Другие страны 7 апреля 22:42
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой Европа 7 апреля 22:40
В Азербайджане продлен срок страховых выплат по безработице Экономика 7 апреля 22:38
Арзу Нагиев: Государство осуществляет борьбу с коронавирусом в комплексной форме (ВИДЕО) Политика 7 апреля 22:31
Министр: Большинство обращающихся за единовременной выплатой - это те, кто работают Общество 7 апреля 22:13
В ФРГ тяжелобольных COVID-19 будут лечить экспериментальным препаратом Европа 7 апреля 22:13
Во Франции число умерших от последствий заражения коронавирусом превысило 10 тыс. Европа 7 апреля 21:54
Кабинет Министров утвердил условия и правила выдачи единовременных выплат безработным Политика 7 апреля 21:39
Центр Гейдара Алиева поддержал Иран (ВИДЕО) Общество 7 апреля 21:34
Минэнерго США не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле Энергетика 7 апреля 21:20
Число жертв коронавируса в Турции достигло 725 человек Турция 7 апреля 21:13
Сахиль Бабаев: Размеры платежей предпринимателей в Госфонд соцзащиты могут быть снижены Общество 7 апреля 21:08
ФИФА предложила продлить контракты игроков до фактического окончания сезона Спорт 7 апреля 21:02
Азай Гулиев: Распоряжение о помиловании Президента Ильхама Алиева является проявлением заботы о гражданах Политика 7 апреля 20:38
Норвегия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе Политика 7 апреля 20:01
В Азербайджане помилованные размещаются в центрах отдыха на две недели Общество 7 апреля 19:59
ЕБРР и ЕС помогают крупному птицеводческому комплексу Грузии наращивать мощности Бизнес 7 апреля 19:57
Туркменистан экспортировал более 2 тыс. автомобильных аккумуляторов в Афганистан Бизнес 7 апреля 19:43
Сахиль Бабаев: В Азербайджане в период карантина банкоматы не будут взимать комиссию с соцвыплат Экономика 7 апреля 19:41
"Поддержи искусство" – новая акция в Азербайджане Социум 7 апреля 19:14
Как в Азербайджане появились сын царя Давида, Джик-джик ханым, колобок, рис и хлопок (ВИДЕО) Культура 7 апреля 19:08
Еще один человек скончался в Грузии от коронавируса Грузия 7 апреля 18:59
В Азербайджане единовременная выплата будет перечислена лицам, получившим статус безработного и после первого апреля Общество 7 апреля 18:43
Азербайджан входит в число лидеров мира по количеству обследований на коронавирусную инфекцию Политика 7 апреля 18:42
Азербайджанская компания нарастит объемы производства молока Бизнес 7 апреля 18:34
Сотрудники Астаринского таможенного поста оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям (ВИДЕО) Общество 7 апреля 18:29
МВД Азербайджана: Арестовано лицо, подделывавшее SMS-разрешения (ВИДЕО) Происшествия 7 апреля 18:17
Крупный завод Азербайджана о сроках запуска новой линии по производству металлоконструкций Бизнес 7 апреля 18:12
В Азербайджане для защиты устойчивости в социальной сфере будет выделено 394 миллиона манатов Общество 7 апреля 18:07
Грузия располагает достаточным запасом пшеницы Бизнес 7 апреля 18:06
В Азербайджане предусматривается дальнейшее упрощение механизма страхования от безработицы Общество 7 апреля 18:03
Стал известен один из самых первых случаев заражения коронавирусом в Ухане Другие страны 7 апреля 17:56
В Азербайджане построят 6 модульных больниц для борьбы с коронавирусом Политика 7 апреля 17:54
Сахиль Бабаев: В Азербайджане безработные граждане будут обеспечены пособиями Общество 7 апреля 17:51
Грузоперевозки между Азербайджаном и Грузией осуществляются по спецпротоколу - министерство Транспорт 7 апреля 17:50
Артист мира ЮНЕСКО из Франции обратилась к Азербайджану (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО) Интервью 7 апреля 17:46
Китай направит в Казахстан медиков для борьбы с коронавирусом Казахстан 7 апреля 17:43
Вугар Искендеров: Помилование заключенных является значимым событием с точки зрения общественной солидарности Политика 7 апреля 17:37
Строительная компания Азербайджана о ходе реализации дорожного проекта в Центральной Азии Строительство 7 апреля 17:33
В Турции прогремел взрыв есть раненные Турция 7 апреля 17:29
Названа дата выдачи пенсий и соцвыплат в Азербайджане Общество 7 апреля 17:25
Адиль Алиев: Распоряжение о помиловании является гуманным шагом в отношении лиц из уязвимых групп Политика 7 апреля 17:22
Все новости