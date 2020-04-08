Сенаторы США обсудят рынок нефти с саудовскими властями 11 апреля

Американские сенаторы в субботу 11 апреля обсудят стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, речь идет о сенаторах-республиканцах Кевине Крамере и Дэне Салливане, которые ранее предлагали приостановить военную помощь США Саудовской Аравии, если Эр-Рияд откажется сокращать добычу нефти.

Как отметил источник агентства, переговоры пройдут в дистанционном режиме. При этом источник не предоставил сведений о том, какие именно вопросы будут подниматься при обсуждении.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сделки. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти. При этом мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. А 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.