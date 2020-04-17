Саудовская Аравия выделит $500 млн на борьбу с коронавирусом

Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, обязалась выделить $500 млн ряду организаций для поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте "двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская Аравия предоставит $150 млн Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), $150 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) и $200 млн другим международным и региональным медицинским организациям и программам", - сообщается в документе.

В пресс-релизе королевство также призывает все государства, неправительственные организации, благотворительные учреждения и представителей частного сектора помочь восполнить разрыв финансирования предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусом, который оценивается более чем в $8 млрд.

В среду страны G20 одобрили предложенный Саудовской Аравией план по отсрочке платежей по задолженности бедным странам, о чем заявил министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в ходе пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Он также добавил, что страны "двадцатки" вложили в мировую экономику $7 трлн для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Аль-Джадаан заверил, что страны Группы двадцати решительно настроены работать вместе в рамках борьбы с последствиями распространения инфекции.