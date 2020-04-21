Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти раньше заявленного срока

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников, обсуждение возможности такого решения связано с обвалом стоимости нефти WTI, которая в понедельник впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

"С этим ужасом что-то нужно сделать. Но, может быть, уже поздно", - приводит газета слова представителя саудовских властей.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.