В ОАЭ загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел во вторник вечером в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило издание "Аль-Гад", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. Все жильцы дома, а также нескольких соседних зданий были немедленно эвакуированы, информации о пострадавших нет.

К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.