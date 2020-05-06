В ОАЭ загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел во вторник вечером в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило издание "Аль-Гад", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. Все жильцы дома, а также нескольких соседних зданий были немедленно эвакуированы, информации о пострадавших нет.
К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.
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