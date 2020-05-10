Не менее 11 человек пострадали при взрыве на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва на севере Сирии.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Согласно информации, взрыв произошел в центре города Эль-Баб.

"Не менее 11 человек были ранены в результате взрыва, устроенного террористами YPG/PKK в центре города Эль-Баб", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.