Не менее 11 человек пострадали при взрыве на севере Сирии
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва на севере Сирии.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.
Согласно информации, взрыв произошел в центре города Эль-Баб.
"Не менее 11 человек были ранены в результате взрыва, устроенного террористами YPG/PKK в центре города Эль-Баб", - говорится в сообщении министерства.
Отметим, подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
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