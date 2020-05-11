Один человек погиб и еще 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Сирии - СМИ
По меньшей мере один человек погиб и еще 20 получили ранения при взрыве бомбы, установленной террористами на народном рынке в городе Эль-Баб на севере провинции Алеппо.
Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, среди пострадавших есть женщина и несколько детей.
Взрыв в центре города раздался на закате дня, когда жители закупали продукты на рынке перед ифтаром - ночным разговением после дневного воздержания от пищи в период мусульманского поста в месяц рамадан.
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