Президент Египта наделил армию судебными полномочиями в чрезвычайной ситуации

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси наделил вооруженные силы правом судебного контроля в чрезвычайной ситуации. Он подписал указ о внесении изменений в некоторые положения закона о ЧП от 1958 года, сообщило ввоскресенье издание Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы безопасности или вооруженные силы должны выполнять распоряжения, изданные президентом республики или его представителем, и иметь возможность судебного контроля, - говорится в распоряжении главы государства. - Военная прокуратура занимается предварительным расследованием любых нарушений положений данного закона без ущерба для ее компетенции. Генеральная прокуратура проводит окончательное расследование".

Кроме того, президентским указом добавлены 17 положений в статью закона, связанную с закрытием детских садов, школ и вузов и отменой занятий и экзаменов в случае чрезвычайного положения.

В конце апреля парламент Египта одобрил предложенные правительством поправки к закону о чрезвычайном положении для поддержки государства в борьбе с коронавирусом. В частности, они предусматривают расширение полномочий президента республики или делегируемого им лица для принятия ряда решений, в том числе по закрытию школ и вузов, полному или частичному прекращению работы в министерствах и других государственных госучреждениях, по отсрочке платежей за коммунальные услуги, уплате налогов и кредитов.