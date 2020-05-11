ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+
ОАЭ в июне снизят нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, заявил в понедельник министр нефти страны Сухейль аль-Мазруи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Тем самым ОАЭ поддерживают усилия Саудовской Аравии по балансировке рынка.
Ранее стало известно, что Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. баррелей в сутки.
Как сообщалось, министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 70 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 30 человек – Оперативный штаб
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)
Правнук Самеда Вургуна и флейтист-виртуоз выступили во Франции с концертом, посвященным Гейдару Алиеву (ВИДЕО)
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем возможным направлениям - российский эксперт
"Лирический танец" Фикрета Амирова на гитаре! Российский музыкант поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Оценивание знаний учащихся будет проведено посредством платформы "Виртуальная школа" - минобразования Азербайджана
Среди "лидеров" радикальной оппозиции объявился "живой труп" - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом
Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)