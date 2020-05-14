Boeing поставит Саудовской Аравии более 1 тыс. ракет

Американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile - Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon в модификации Block II. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С компанией Boeing подписан контракт общей стоимостью $1,971 млрд на проведение работ по модернизации КРВБ SLAM ER и поставку 650 новых ракет Саудовской Аравии. "Ожидается, что соглашение будет выполнено к декабрю 2028 года", - отмечается в документе.

Как подчеркнули в Минобороны США, контракт осуществляется по программе поставок военной техники иностранным заказчикам FMS (Foreign Military Sales). Дальность пуска КРВБ SLAM ER составляет порядка 270 км.

Поставки Эр-Рияду 402 ПКР Harpoon Block II будут вестись в рамках отдельного контракта, подписанного с Boeing. В соответствии с этим соглашением, общая стоимость которого равняется $656,98 млн, ракеты данного типа будут поставлены Саудовской Аравии, а также Бразилии (четыре единицы), Таиланду (восемь единиц) и Катару (53 единицы). Стоимость ракет, предназначенных для каждой из вышеперечисленных стран, не уточняется.

Дальность пуска ПКР Harpoon Block II составляет порядка 125 км.