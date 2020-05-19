Две ракеты разорвались в районе "зеленой зоны" Багдада

Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся в ночь на вторник ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, две ракеты разорвались поблизости от той части столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.