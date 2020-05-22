В окрестностях Дейр-эз-Зора произошел взрыв

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили очередную вылазку в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Как сообщило в четверг агентство SANA, в результате взрыва бомбы на рыночной площади в Эль-Бусейре погибли и получили ранения мирные жители, их численность уточняется. По сведениям полиции, взрывчатка была установлена на одном из мотоциклов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По свидетельству газеты Al Watan, банды ИГ стали все чаще проникать в населенные пункты провинции из Сирийской пустыни. Боевики нападают на поселки по ночам, забирают у людей запасы продуктов, скот и деньги. Нередко они уводят с собой заложников с целью получения выкупа. Так, 4 апреля террористы учинили расправу над восемью жителями, похищенными из города Эль-Маядин. Пленники содержались в оазисе Эт-Табни, где укрываются остатки банд ИГ.

Как указывает издание, террористы устраивают засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны. 18 апреля банда ИГ атаковала армейский патруль из засады в небольшом поселке Эль-Каум, возле оазиса Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры. В ходе боя погибли не менее 10 солдат, однако противник также понес потери и отступил вглубь пустыни.

Правительственные войска готовятся сейчас к операции по зачистке окрестностей Дейр-эз-Зора от банд террористов. С этой целью на северо-восток страны перебрасываются армейские подкрепления.