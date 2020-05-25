Сирийские войска уничтожили банду террористов на юго-западе провинции Ракка

Подразделения сирийской армии ликвидировали банду террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в ходе операции, проведенной на юго-западе провинции Ракка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье новостной портал Al-Masdar, правительственные силы зачистили окрестности города Сальмия, откуда боевики регулярно нападали на военно-транспортные колонны.

"Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор", - сообщил порталу сирийский военный, принимавший участие в операции. По его словам, теперь перед войсками стоит задача обеспечить защиту нефтяных колодцев, расположенных в этом регионе, в частности на месторождении Эт-Тайим.