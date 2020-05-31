Стратегический диалог между Ираком и США начнется 10 июня
Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, начальная стадия стратегического диалога между двумя странами "состоится 10 и 11 июня". Указывается, что на первом этапе Ирак и США "будут представлены на уровне ниже министров иностранных дел, а сами делегации будут разделены на три группы - военную, политическую и экономическую".
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