Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Одна ракета упала вечером в среду в "зеленой зоне" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.
"Зеленая зона" Багдада - район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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