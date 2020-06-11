Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США

Одна ракета упала вечером в среду в "зеленой зоне" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

"Зеленая зона" Багдада - район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.