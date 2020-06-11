В Сирии произошел взрыв в городе Эль-Баб
Взрыв произошел в четверг в городе Эль-Баб в Сирии, расположенном в 38 км к северу от Алеппо. Об этом сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Детали инцидента и информация о возможных пострадавших уточняются. Телеканал напоминает, что Эль-Баб находится на территории, подконтрольной протурецким вооруженным формированиям сирийской оппозиции.
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