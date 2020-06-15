Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник одну ракету по израильской территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении военных. Это первый ракетный обстрел Израиля из палестинского приморского анклава с начала мая.