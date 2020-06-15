Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник одну ракету по израильской территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении военных. Это первый ракетный обстрел Израиля из палестинского приморского анклава с начала мая.
Лента новостей
В Азербайджане выявлены 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 156, скончались 3 человека - Оперативный штаб
Президенту пишут: Продолжая политику великого лидера, Вы успешно руководите Азербайджаном, ведете его к новым вершинам
Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день
Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности
Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов
Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана
Именно возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло азербайджанскую государственность - народный артист Рамиз Гулиев
По инициативе Фонда Гейдара Алиева подготовлен концерт, посвященный Дню национального спасения и борьбе с пандемией
Великий лидер Гейдар Алиев вернул Азербайджану стабильность, предотвратил угрозу потери государственности – Омар Эльдаров