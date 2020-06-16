Aрмия Ливана задержала 36 участников погромов в Триполи

Патрули ливанской армии провели операцию по задержанию уличных активистов, которые участвовали в погромах и нападениях на военнослужащих в городе Триполи (90 км от Бейрута). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Al-Wataniya.

По его информации, в ходе рейдов арестованы 36 человек, все они будут привлечены к ответственности.

Принятия решительных мер против зачинщиков беспорядков потребовал президент республики Мишель Аун. Выступая в понедельник на заседании Высшего совет обороны (ВСО) Ливана, он призвал силовые структуры "положить конец актам вандализма на улицах Бейрута и Триполи". Если в столице ситуация нормализовалась после столкновений 6 и 11 июня между полицейскими и активистами протестного движения, то в Триполи на севере страны в ночь с субботы на воскресенье в результате уличных баталий пострадали 120 человек, около 40 из них солдаты и полицейские.

Газета L'Orient-Le Jour сообщила, что за волнениями в этом городе, где проживают мусульмане-сунниты, стоят сторонники двух оппозиционных группировок. Одну из них возглавляет тесно связанный с Саудовской Аравией бизнесмен Баха Харири, старший брат экс-премьера Саада Харири, который ушел в отставку 29 октября прошлого года на фоне массовых протестов против коррупции в правящих кругах. Куратором другой организации под названием "Стражи города" является экс-министр юстиции и бывший шеф жандармерии Ашраф Рифи.

Оба оппозиционных политика являются противниками правящей парламентской коалиции и требуют "восстановления баланса" в распределении полномочий между суннитами, шиитами и христианами. Они призывают к формированию переходного правительства и проведению досрочных выборов. Согласно конфессиональному устройству Ливана, пост президента принадлежит маронитам, составляющим большинство среди местных христиан; пост премьера - суннитам, а спикера парламента - шиитам.

Премьер-министр Хасан Диаб, возглавляющий сформированное 21 января правительство технократов, заявил в понедельник, что беспорядки в Бейруте и Триполи "стали следствием подрывных действий внешних и внутренних сторон, которые пытаются дестабилизировать положение и поставить под угрозу гражданский мир".