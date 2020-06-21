Южный переходный совет Йемена заявил о введении самоуправления на острове Сокотра

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена взяли под контроль один из наиболее живописных и внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО островов - Сокотру, введя а его территории самоуправление. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Совета Низар Хейсам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет полностью контролирует Сокотру и объявляет о самоуправлении на острове, - сказал он. - Сокотра вернулась южанам, несмотря на отчаянные попытки "братьев" (ассоциация "Братья -мусульмане") при поддержке Турции и Катара взять этот остров под контроль". По словам Хейсама, ЮПС вмешался и смог установить контроль над основными его административными единицами, а народ региона, как он отметил, вышел и приветствовал стремление ЮПС "поддержать его усилия ввести самоуправление в рамках единого образования - Юга".

В минувший четверг Саудовская Аравия предложила международно признанному правительству Йемена и Южному совету вернуться к реализации так называемого Эр-Риядского соглашения (заключенное в ноябре прошлого года в Эр-Рияде примирительное соглашение сторон) и положить конец существующим между ними разногласиям. Заключенная 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде сделка между правительством Йемена и сепаратистами из ЮПС предусматривает создание единого правительства из 24 министерств, которые в равной степени будут распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять сторонникам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны после того, как в августе южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.