ЛАГ по просьбе Египта проведет экстренное заседание по Ливии 23 июня

Арабские страны 22 июня 2020 02:26 (UTC+04:00)

Экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД по ситуации в Ливии пройдет во вторник, 23 июня. Об этом сообщил в понедельник ТАСС в Каире арабский дипломатический источник.

"Лига проведет чрезвычайную министерскую встречу по ситуации в Ливии во вторник, 23 июня, в 11:00 по каирскому времени (12:00 мск) посредством видеоконференции, - указал собеседник агентства. - Совещание будет созвано по просьбе Египта".

Изначально межарабская встреча должна была состояться в понедельник, однако она была перенесена на сутки по техническим причинам, поскольку 22 июня по просьбе Каира должно пройти заседание комитета по контролю за реализацией договоренностей Берлинской конференции по Ливии. Это совещание, которое организовано в координации с Миссией ООН по Ливии в режиме видеоконференции, будет посвящено обсуждению реализации поставленных конференцией целей и взятых на себя сторонами обязательств.

Как отметил источник, "египетский запрос получил поддержку ряда государств-членов", несмотря на попытки заблокировать его со стороны заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа. "Встреча глав МИД Лиги пройдет в соответствии со всеми необходимыми правовыми процедурами, а попытки ПНС помешать его проведению были безуспешными, - указал дипломат. - По итогам заседания будет опубликовано официальное заявление, в котором арабские страны, как ожидается, осудят действия Турции в Ливии и выступят в поддержку озвученной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси позиции по происходящему в соседней стране, а также международных инициатив и всех усилий по прекращению кризиса".

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