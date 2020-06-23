В Египте откроют кафе, рестораны и спортклубы

Египет с 27 июня открывает кафе, рестораны и спортивные клубы в рамках ослабления карантинных мер из-за коронавируса. Также отменяется комендантский час, сообщил во вторник на пресс-конференции в Каире премьер-министр страны Мустафа Мадбули, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кафе и рестораны возобновляют работу с 27 июня с 25-процентной загрузкой, открываются молодежные центры и спортивные клубы, - сказал он. - Но ношение масок остается обязательным". В качестве меры предосторожности по-прежнему запрещено курение кальяна. Кроме того, по его словам, график работы моллов и торговых центров продлен еще на три часа - до 21:00 (вместо прежних 18:00). Кафе и рестораны смогут работать до 22 часов. Возобновляются пятикратные молитвы в мечетях, за исключением пятничной проповеди. Также с 25-процентной загрузкой разрешили работу кинозалов и театров.

Кроме того, 27 июня отменяется комендантский час, действовавший в последнее время с 20:00 до 4 часов утра. Вместе с тем остаются в силе некоторые запреты. Так, по словам премьера, пока не будут открыты общественные пляжи, парки и сады отдыха.

В середине июня Египет объявил о восстановлении внутреннего и частично международного авиасообщения, возобновлении туризма и открытии ряда достопримечательностей. Курортные отели обязаны получать сертификаты безопасности, чтобы принимать постояльцев и работать с загрузкой не более 50% до конца октября.

Египетские власти объявили о введении карантинных мер в конце марта, тогда полностью закрыли небо, отменили занятия в школах и вузах, запретили работу кафе, ресторанов, клубов, спортцентров и ввели комендантский час. В Египте число заболевших превысило 56,8 тыс., 2 278 человек умерли.