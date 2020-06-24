Двое сирийских военных погибли во время ракетных ударов по Эс-Сувейде

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили во вторник ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил агентству SANA источник в командовании ВС республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения", - приводит агентство слова источника.