Двое сирийских военных погибли во время ракетных ударов по Эс-Сувейде
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили во вторник ракетную атаку на военные позиции в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил агентству SANA источник в командовании ВС республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во время ударов вражеских самолетов по одной из позиций погибли двое солдат и еще четверо получили ранения", - приводит агентство слова источника.
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