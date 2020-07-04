Египет объявил о проведении выборов в верхнюю палату парламента 11-12 августа

Выборы в восстановленную верхнюю палату парламента Египта Сенат пройдут 11-12 августа. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосование за рубежом состоится 8-9 августа, внутри страны - 11-12 августа, - сказал он. - Регистрация кандидатов пройдет в период с 11 по 18 июля".

В июне Палата представителей (парламент) Египта одобрила поправки в закон о выборах, который прописывает порядок избрания депутатов, а также восстанавливает деятельность ранее упраздненной шуры - верхней палаты, существовавшей до 2013 года. Позднее поправки утвердил президент стран Абдель Фаттах ас-Сиси.

Сенат будет состоять из 300 представителей: две трети избираются прямым тайным голосованием, оставшуюся треть назначает президент при условии, что 10% от общего числа мест выделяются женщинам.