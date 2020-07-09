В Марокко режим чрезвычайного санитарного положения продлили до 10 августа
Правительство Марокко решило продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса, до 10 августа. Об этом сообщает в четверг информационный портал "360", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Режим чрезвычайного санитарного положения продлевается еще на один месяц. Он завершится не ранее 10 августа", - отметили они.
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