В Сирии проходят парламентские выборы
Сегодня утроv начались выборы в Национальный совет Сирии, являющийся высшим органом законодательной власти в стране, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
В сирийский парламент избираются 250 человек. Сначала выборы планировалось провести в апреле, но они были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса.
С 08:00 в Сирии открылись более 7,3 тыс. избирательных участков. Парламентские выборы в стране, в соответствии с конституцией, проводятся прямым тайным голосованием раз в четыре года.
По итогам выборов 2016 года в парламенте большинство мест принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия "Баас". Эту партию возглавляет президент Сирии Башар Асад.
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