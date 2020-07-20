Парламент Египта одобрил продление режима ЧП в стране на три месяца

Палата представителей (парламент) Египта утвердила в понедельник указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении на три месяца действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщает новостной портал Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указал спикер законодательного органа Али Абдель Аль, депутаты одобрили решение главы государства большинством в две трети голосов. Указ вступает в силу по всей стране с 27 июля. Согласно президентской директиве, вооруженным силам и МВД предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения источников его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в двух египетских городах Танта и Александрия, где смертники подорвали взрывчатку во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

После этого президент ас-Сиси в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о решении ввести сроком на три месяца чрезвычайное положение с возможностью его продления. Как того требует конституция, буквально за два последующих дня закон о ЧП был одобрен правительством и Палатой представителей, а чрезвычайные меры каждые три месяца вновь продлевались.