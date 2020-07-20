Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе Дамаска
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям, появившимися в небе над Дамаском. Об этом сообщил в понедельник правительственный телеканал Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, нападение предпринято Израилем, удары наносятся по объектам в Дамаске и ее окрестностях.
"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - говорится в сообщении.
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