Президент Туниса назначил главу МВД новым премьер-министром

Президент Туниса Каис Саид назначил министра внутренних дел страны Хишама Машиши новым главой кабмина. Об этом в субботу сообщило агентство Tunis Afrique Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, президент поручил Машиши сформировать новое правительство.

Как сообщила в субботу радиостанция Mosaique FM, свое решение Саид принял после консультаций с лидерами ведущих тунисских партий.

Согласно Конституции Туниса, на формирование правительства Машиши предоставляется один месяц. Окончательный состав кабинета министров во главе с премьером должен быть утвержден Ассамблеей народных представителей (однопалатным парламентом). В случае, если парламент не утвердит новый состав кабмина, президенту республики предоставляется право распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Хишам Машиши, 1974 года рождения, получил степень магистра права на факультете права и политических наук в Тунисском университете, закончил курс Национальной школы управления Туниса и также является обладателем степени магистра в области государственного управления Национальной школы управления в Страсбурге. Свою политическую карьеру начал с работы в Национальной комиссии по расследованию коррупции и растрат, созданной в 2011 году. С 2014 года он возглавлял кабинет министра транспорта, затем последовательно занимал эту же должность в министерстве социальных дел, позже - в министерстве здравоохранения.

Кроме того, он возглавлял Национальное агентство по санитарному и экологическому контролю продукции. А в феврале 2020 года Машиши был назначен главой государства на должность первого советника президента Республики по правовым вопросам.