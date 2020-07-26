Al Jazeera: при взрыве на северо-востоке Сирии погибли пять человек
Взрыв произошел в воскресенье в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии у границы с Турцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, в результате взрыва пять человек погибли, 17 получили ранения.
По его информации, взрыв произошел рядом с местным рынком. Уточняется, что был подорван заминированный мотоцикл.
Указанный приграничный регион, как и сам Рас-эль-Айн, находятся под контролем протурецких отрядов вооруженной сирийской оппозиции.
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