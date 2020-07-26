Al Jazeera: при взрыве на северо-востоке Сирии погибли пять человек

Взрыв произошел в воскресенье в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии у границы с Турцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, в результате взрыва пять человек погибли, 17 получили ранения.

По его информации, взрыв произошел рядом с местным рынком. Уточняется, что был подорван заминированный мотоцикл.

Указанный приграничный регион, как и сам Рас-эль-Айн, находятся под контролем протурецких отрядов вооруженной сирийской оппозиции.