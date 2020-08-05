Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 70 (Обновлено)

Не менее 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,7 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, передает Trend со ссылкой на TACC.

Ранее он информировал о 67 погибших и более 3,6 тыс. пострадавших.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

00:16 (GMT+4) Не менее 67 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,6 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал Al Jazeera на своей странице в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, передает Trend со ссылкой на TACC.

23:48 (GMT+4) Более 50 человек погибли и около 2,7 тыс. пострадали в результате взрыва в ливанской столице во вторник. Как передает телеканал Al Hadath в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

По его словам, также пострадали десятки медиков, не менее семи погибли. Министр заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь. В спасении людей участвуют около 75 карет скорой помощи этой организации. Ранее ее представитель информировал о 2,2 тыс. пострадавших.

23:23 (GMT+4) По меньшей мере 40 человек погибли и около 2,5 тыс. пострадали в результате взрыва в ливанской столице во вторник. Как передает телеканал Al Jazeera, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

По его словам, среди погибших - семеро медработников, еще десятки медиков пострадали. Министр также заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

22:54 (GMT+4) По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в столице Ливана. Такие предварительные данные привел во вторник министр здравоохранения республики Хамад Хасан. По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, более 2,5 тыс. получили ранения, передает Trend со ссылкой на TACC.

Мощный взрыв произошел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы.

Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.

20:57 (GMT+4) Не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности и службах здравоохранения, передает во вторник Trend со ссылкой на TACC.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек.

"Тела шестерых погибших обнаружены в порту ливанской столицы, где некоторое время назад прогремел взрыв на складе пиротехники", - передает телестанция информацию из Ливана. Сообщается также о сотнях пострадавших.

По информации телеканала, мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в районе порта, где находится база ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Как заявил губернатор столицы, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia, потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение не известно.